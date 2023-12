राजधानी जयपुर में हैवानियत, पांच साल की बच्ची से रेप, जांच में जुटे पुलिस के आला अधिकारी

जयपुरPublished: Dec 09, 2023 04:59:11 pm Submitted by: जमील खान

Five Year Old Raped In Jaipur : जयपुर। राजस्थान में छोटी बच्चियों पर शामत आ रही है। एक और छोटी बच्ची को शिकार बनाया गया है। इस बार तो बच्ची की उम्र सिर्फ पांच साल ही हैं। जयपुर में बच्ची से रेप का मामला सामने आया है और इसकी जांच आरपीएस स्तर के पुलिस अधिकारी कर रहे हैं।

Five Year Old Raped In Jaipur