जयपुर में सात साल की बच्ची से रेप मामला: लोगों में आक्रोश, एहतियातन बंद करवाए बाजार

जयपुर। शास्त्रीनगर इलाके में बीते सोमवार सात साल की बच्ची से रेप ( Jaipur Minor Rape ) के बाद अफवाहों का बाजार भी गर्म है। बीती शाम लोगों ने यहां कई गाड़ियों पर पथराव किया था। इसे लेकर अब मंगलवार को एहतियातन बाजार बंद करवाए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस जाप्ता भी तैनात किया गया है।

इलाके में सैकड़ों लोग अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं और बच्ची को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। लोगों का गुस्सा यहां उबाल पर है।

उधर, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ( Transport Minister Pratap Singh Khachriyawas ) लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। वे खुद बच्ची से मिल कर आए हैं। बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। साथ ही मंत्री ने ये भी कहा कि जो अपराधी हैं, उन्हें बक्शा नहीं जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है।

ये है मामला

उल्लेखनीय है कि जयपुर जिले के शास्त्रीनगर थाना इलाके में सोमवार शाम एक सात साल की बच्ची का बलात्कार ( girl rape in jaipur ) हुआ था। बच्ची के पापा के दोस्त बनकर युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने बच्ची को अगवा ( minor abducted and raped ) किया और बाद में नाले में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। दरिंदगी की हद बलात्कार पर ही नहीं थमी। आरोपी मासूम को खून से लथपथ हालत में उसके घर के बाहर फेंक गया। जख्मी मासूम को करीब दो घंटे बाद कांवटिया अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होेने पर उसे जेके लोन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल बच्ची उपचाराधीन है और बतौर परिवहन मंत्री मासूम की हालत स्थिर है। पापा का दोस्त बनकर आए एक बाइक सवार युवक ने सात साल की मासूम को अगवा कर लिया। इसके बाद नाले में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी ( minor rape in jaipur ) की और करीब दो घंटे बाद लहूलुहान हालत में घर के बाहर फेंक कर चला गया। जख्मी नाबालिग ( jaipur crime news ) को पहले कावंटिया अस्पताल और हालत नाजुक होने पर जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू कर दिया है।







कॉलोनी में बच्ची के साथ दरिंदगी ( minor rape in rajasthan ) की जानकारी मिलने पर भारी संख्या में लोग कांवटिया अस्पताल के बाहर जमा हो गए। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को आसपास के थानों से जाब्ता और आरएसी से बटालियन बुलानी पड़ी। भीड़ आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रही थी। जिन्हें पुलिस के अधिकारी समझाइश का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि शाम करीब साढ़े सात बजे घर बाहर खेल रही सात साल की नाबालिग को बेरिया बस्ती से बाइक सवार युवक पिता का दोस्त बनकर अगवा कर ले गया। अमानीशाह नाले के पास ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। करीब 2 घंटे बाद बच्ची को वापस घर के बाहर पटक कर चला गया। परिजनों ने बच्ची को लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया।