आज बेहद करीब आएंगे चंद्रमा और शुक्र ग्रह, एक राशि और अंश में आने से आसमान में दिखेगा अदभूत नजारा

Published: May 23, 2023

Rare Moon and Venus Will Come Closer Today : मन की शांति और सुख समृद्धि का कारक ग्रह चंद्रमा और शुक्र मंगलवार को एक साथ एक राशि में आकाशीय मंडल में नजर आएंगे।

moon and venus meet