राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने BJP MPs के साथ सिंगर बन गाया फिल्मी गाना, Social Media पर VIDEO हुआ जमकर वायरल

जयपुर। अपनी सोशल एक्टिविटी ( social activity ) से हमेशा चर्चित रहने वाले बीजेपी के युवा नेता और जयपुर ग्रामीण के सांसद ( Jaipur Rural MP ) राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ( Rajyavardhan Singh Rathore ) एक बार फिर चर्चा में हैं। हर बार की तरह इस बार भी चर्चा में रहने का कारण बेहद रोचक है। जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल, सोशल मीडिया ( social media ) पर वायरल एक वीडियो में राठौड़ मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं और अपने साथी सांसदो के साथ सुर लगा रहे हैं। आइए बताते हैं आपको पूरा वाकया..

पहले निशाने बाजी और फिर राजनीति ( Politics ) में परफेक्ट रहे राज्यवर्धन सिंह अब गायिकी में अपना हुनर दिखा रहे हैं। राठौड़ ने एक वीडियो अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट ( twitter account ) पर साझा किया जिसके बाद यह सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

शेयर किए गए वीडियो में राठौड़ बीजेपी पार्टी सांसदों ( BJP MPs ) के साथ गाना गाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप सुन सकते हैं की वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हरफनमौला गायक किशोर कुमार ( Kishore Kumar ) का गाना ‘ये शाम मस्तानी’ ( Kishore Kumars Yeh Sham Mastani Video ) गा रहे हैं।

शेयर किया गया वीडियो बीजेपी सांसदों के orientation programme का है। वीडियो के साथ राठौड़ ने tweet करते हुए लिखा है कि 'Working hard, working happy :)

Visible high energy just prior to BJP MPs workshop under dynamic leadership of shri @NarendraModi ji to serve our nation better'

Visible high energy just prior to BJP MPs workshop under dynamic leadership of shri @NarendraModi ji to serve our nation better. @SuPriyoBabul @ManojTiwariMP @ravikishann pic.twitter.com/y4U4z6YxJD — Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) August 3, 2019

वीडियो में देखा जा सकता है कि सांसद राठौड़ सिंगर से राजनेता बने बाबुल सुप्रियो ( Babul Supriyo ) और मनोज तिवारी ( Manoj Tiwari ) के साथ गाना गा रहे हैं। इस वीडियो में रवि किशन ( ravi kishan ) भी नजर आ रहे हैं।