करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर, RBI ने बदले ATM से जुड़े नियम, मिलेगा बड़ा फायदा

करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर, RBI ने बदले ATM से जुड़े नियम, मिलेगा बड़ा फायदा

RBI ATM New Rules in Hindi : RBI ने ATM से जुड़े नियमों में बदलाव ( ATM New Rule ) किया है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। आरबीआइ ने इस संबंध में सर्कुलर ( Rbi Atm Guidelines ) जारी किया है। ये नियम राजस्थान समेत पूरे देश में लागू होंगे। ATM Free Transaction Limit से ज्यादा उपयोग करने पर लोगों का अतिरिक्त चार्ज ( Atm Transaction Charges ) कटता है। ऐसे में कुछ नियम बदले ( ATM transaction New Rules ) गए हैं।