88 प्रतिशत रहा 12वीं आर्ट्स का परिणाम, सीएम गहलोत ने दी बधाई

जयपुर. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को 12 वीं कला संकाय का परिणाम जारी कर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष नथमल डिडेल ने दोपहर 3 बजे परिणाम की घोषणा की।

इस बार परीक्षा परिणाम 88 प्रतिशत रहा। जिसमे लड़कियो का पासिंग प्रतिशत 90. 81 प्रतिशत रहा और लड़कों का 85 प्रतिशत रहा है। 12वीं आर्ट में कुल 5 लाख 76 हजार 748 विद्यार्थी रजिस्टर्ड थे। इनमे से 5 लाख 66 हज़ार 576.. ने परीक्षा दी थी।

पिछली बार की तुलना में परिणाम 0.92 प्रतिशत काम रहा है। पिछले साल 88.92 प्रतिशत परिणाम रहा था। राजस्थाना बोर्ड का परिक्षा परिणाम 88 प्रतिशत रहने पर गहलोत ने बधाई दी है।

डिडेल ने बताया कि इस वर्ष सीनियर सैकंडरी कला वर्ग में इस वर्ष 5 लाख 76 हजार 835 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इनका परिणाम जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि शिक्षा बोर्ड ने 15 मई को सीनियर सैकंडरी विज्ञान औंर वाणिज्य वर्ग का परिणाम जारी कर दिया था।बोर्ड सचिव मेघना चौधरी, निदेशक गोपनीय जी.के. माथुर और अन्य मौजूद रहे।

पिछले साल 1 जून को आया था रिजल्ट

पिछले साल सीनियर सेकंडरी कला वर्ग का रिजल्ट 1 जून को जारी किया गया था। कुल परिणाम करीब 90 प्रतिशत रहा था। इसमें सरकारी स्कूल ने पहली बार 91 प्रतिशत के साथ निजी स्कूल को करीब 2 प्रतिशत परिणाम के साथ पीछे धकेल दिया था। कला वर्ग में पिछले साल करीब 4.50 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे।

अब दसवीं के परिणाम पर नजरें

बोर्ड बारहवीं विज्ञान और कॉमर्स के रिजल्ट निकाल चुका है। आट्र्स का रिजल्ट बुधवार को निकल जाएगा। अब स्टूडेंट्स की नजरें दसवीं के रिजल्ट पर टिकी हैं। बोर्ड के लिहाज से यह सबसे बड़ा रिजल्ट होगा। इसमें 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी है। बोर्ड ने इस साल दसवीं और बारहवीं में 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की परीक्षा कराई है। यह देश में अकेला बोर्ड है, जिससे इतने विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं।

Congratulations to all the students who have excelled in #Rajasthan Board class 12 (Arts) examination. It is encouraging that the girls have outshone the boys. I wish you all the best for your future endeavors. Good Luck!#RajasthanBoardResult