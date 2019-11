Real Love Story: पति बोला मेरे बच्चों की मां की शादी उसके प्रेमी से करा दो ..जज साहब.. बच्चे मैं रखूंगा.. तलाक भी दे दूंगा... बस वो खुश रहे

Real Love Story: Husband said, mother of my children get married to her lover, judge sir .. I will keep the children .. I will also give a divorce ... just be happy