आठ मामलों में एक ही हथियार की रिकवरी, हाईकोर्ट ने आईजी को दिए जांच के आदेश

(Rajasthan Highcourt )हाईकोर्ट ने (Sikar) सीकर के (Ranoli PS) रानोली थाना पुलिस की ओर से (One Person) एक ही व्यक्ति के खिलाफ लगातार (Eight cases) आठ मामले दर्ज कर (recovery of same weapon) एक ही हथियार की (All cases) सभी मामलों में (recovery) रिकवरी दिखाने पर (IG Jaipur Range) आईजी जयपुर रेंज को जांच करने के निर्देश दिए हैं।