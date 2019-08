राजस्थान के स्कूली छात्रों को राहत, अगले सत्र से होगा बदलाव

Reduction of Weight of School Bags in Rajasthan : Minister of State for Education Govind Singh Dotasara ने कहा कि अगले सत्र से स्कूलों में बच्चों ( School Students ) के बस्ते का बोझ भी कम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक दुर्भावना के प्रताड़ित शिक्षकों ( Government Teachers ) के साथ अब न्याय होगा।