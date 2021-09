REET- शिक्षा विभाग के अधिकारी और कार्मिक 27 सितंबर तक नहीं ले सकेंगे अवकाश

रीट परीक्षा को देखते हुए लिया गया निर्णय

जयपुर।

आगामी 26 सितंबर को होने वाली रीट परीक्षा को देखते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारी और कार्मिक (Officers and personnel of the Education Department ) फिलहाल अवकाश नहीं ले सकेंगे (will not be able to take leave at present)। जिला कलेक्टर जयपुर (District Collector, Jaipur) ने जयपुर जिले में कार्यरत सभी अधिकारियों और कार्मिकों के 22 सितंबर से 27 सितंबर तक अवकाश लेने पर रोक लगा दी है। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा (District Collector Antar Singh Nehra ) ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिसके मुताबिक रीट परीक्षा संबंधित कार्यों के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। परीक्षा कार्य में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं हो इसे ध्यान में रखते हुए जिले में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर रोक लगाई गई है। विशेष परिस्थितियों में वह अपने जिला कलेक्टर जयपुर से अवकाश स्वीकृत करवाने के बाद ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे।