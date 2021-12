REET को लेकर सबसे बड़ी खबर, नए साल में 20 हजार शिक्षकों के लिए मई में EXAM

REET EXAM

प्रदेश में गहलोत सरकार ने वर्ष 2022 में 14-15 मई को REET आयोजित करने का निर्णय किया है। इससे प्रदेश को करीब 20,000 नए TEACHERS मिल सकेंगे। इस भर्ती में विशेष शिक्षकों के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही पैराटीचर्स, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैराटीचर्स एवं पंचायत सहायकों की समस्याओं को भी उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए हल करने के लिए समयबद्ध रूप से कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

CM ashok gehlot

गहलोत का मोदी और उत्तराखंड सरकार पर फिर हमला सीएम अशोक गहलोत ने उत्तराखंड में धर्म संसद में दिए बयानों को लेकर मोदी और उत्तराखंड सरकार पर फिर हमला बोला है। कालीचरण बाबा की गिरफ्तार पर गहलोत ने कहा कि देखिए ये नौबत क्यों आई? बाबा के बोलने की हिम्मत क्यों हुई? धर्म संसद में जो बोले हैं हरिद्वार के अंदर, वो हिम्मत क्यों हुई? जब माहौल ऐसा बनता है देश के अंदर, तब हिम्मत होती है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, अगर ये बात सब साहित्यकार लिख रहे हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया में घूमते होंगे, अच्छे-अच्छे पत्रकार, साहित्यकार, लेखकों की कलम चल रही है कि माहौल बहुत ही चिंताजनक है, असहमत हो आप तो देशद्रोही हो, कितने पत्रकार-एक्टिविस्ट्स जेल में डाल दिए गए, आप-हमको मालूम ही नहीं है, ये बहुत खतरनाक माहौल है और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार पर दबाव लगातार बने रहना चाहिए पब्लिक का भी, तब जाकर उनको समझ में आएगी कि हमें किस दिशा में जाना है और कैसे हमें मैसेज देना है। प्रधानमंत्री का मैसेज मायने रखता है, प्रधानमंत्री अपील क्यों नहीं करते हैं, धर्म संसद में जो कुछ हुआ उसकी निंदा करनी चाहिए थी उनको, रायपुर में जो कुछ हुआ उसकी निंदा करनी चाहिए थी। एक तरफ आप गांधी को अपना रहे हो और एक तरफ गांधी के बारे में जो लफ्ज़ काम में लिए गए, फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हो, तो ये दो बातें नहीं चल सकती हैं।

