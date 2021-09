रीट: परीक्षा में की नकल तो होंगे डिबार

जयपुर।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Rajasthan Board of Secondary Education) की ओर से 26 सितंबर को होने वाली परीक्षा में यदि कोई अभ्यार्थी किसी भी प्रकार की नकल करता है या अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पकड़ा गया (Copies or is caught using unfair means) तो वह ना केवल इस परीक्षा बल्कि भविष्य में होने वाली किसी भी रीट परीक्षा (REET exam) में शामिल नहीं हो सकेगा। उस परीक्षार्थी को वर्तमान और भविष्य में आयोजित होने वाली सभी रीट परीक्षाओं के लिए डिबार घोषित किया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Rajasthan Board of Secondary Education) ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं।

वेबसाइट पर जारी किए एडमिट कार्ड

बोर्ड ने बोर्ड ने शुक्रवार केा रीट परीक्षा के प्रवेशपत्र वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष और रीट के मुख्य समन्वयक डॉ. डीपी जारोली ने बताया कि परीक्षा अपना प्रवेश पत्र चार वेबसाइट्स www.reetbser21.com, www.reetbser21.org, www.reetbser21.net, और www.reetbser21.info से डाउनलोड कर सकते हैं।

3993 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा

रीट परीक्षा के लिए बोर्ड की ओर से राज्य में 3993 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। इसमें राजधानी जयपुर के 592 परीक्षा केंद्र भी शामिल हैं। रीट की दोनों स्तरों की परीक्षा में 25,35,542 अभ्यर्थी परीक्षा में प्रविष्ट होंगे। द्वितीय स्तर की परीक्षा, जो सुबह 10 बजे से 12.30 बजे तक के सत्र में होगी, उस परीक्षा में 12,67,539 परीक्षार्थी प्रविष्ट होंगे। प्रथम स्तर की परीक्षा जो दोपहर 2.30 बजे से शाम 05.00 बजे तक के सत्र में होगी, इस परीक्षा में 12,67,983 परीक्षार्थी प्रविष्ट होंगे। परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटे पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा।

कार्मिकों के मोबाइल यूज पर रोक

बोर्ड अध्यक्ष डा. जारोली ने बताया कि रीट परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की सुरक्षा को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। नकल और अनुचित साधनों पर पूर्णत: अंकुश लगाने के लिए परीक्षा केन्द्रों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे, मेटल डिटेक्टर, जैमर और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। परीक्षा से जुड़े सभी कार्मिकों के लिए परीक्षा के दौरान मोबइल फोन का प्रयोग पूर्णत: निषेध घोषित किया गया है। बोर्ड को रीट परीक्षा के लिए राज्य के गृह विभाग, परिवहन विभाग, चिकित्सा विभाग और रेलवे विभाग ने पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है।