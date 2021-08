बेरोजगारों को राहत- नॉन टीएसपी के 1385 पदों पर प्रतीक्षा सूची होगी जारी

प्रदेश में बेरोजगारों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने शिक्षक भर्ती में नॉन टीएसपी के 1385 पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी करने की घोषणा (Announcement of release of waiting list for 1385 non TSP posts in teacher recruitment) की है। प्रदेश के बेरोजगार लंबे समय से रीट 2016 में अंग्रेजी और विज्ञान गणित विषय के लिए प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग कर रहे थे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 1385 बेरोजगारों को राहत मिलेगी और उनका नौकरी का सपना पूरा हो सकेगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के बेरोजगारों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षक भर्ती 2016 में नॉन टीसपी में लेवल द्वितीय अंग्रेजी विषय के 511 और विज्ञान गणित विषय के 874 रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि बता दें कि रीट 2016 में नॉन टीएसपी क्षेत्र में अंग्रेजी और गणित विज्ञान के रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग लंबे समय से बेरोजगार कर रहे थे। इससे पहले सरकार ने रीट-2018 में रिक्त 3489 पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी की थी। अब रीट-2016 में रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी करने के बाद शिक्षा विभाग चयनित अभ्यर्थियों को जिले का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए काउसंलिंग भी होगी। जिला आवंटन की प्रक्रिया के बाद जिला स्तर पर ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया होगी।