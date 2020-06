धार्मिक स्थल खोले जाएं या नहीं, गेंद सरकार के पाले में

अनलॉक 1.0 ( Unlock 1.0 ) शुरू होने के बाद अब धार्मिक स्थल को 30 जून के बाद खोला जाए या नहीं, इसे लेकर राज्य सरकार के स्तर पर ( Ball is in the Government's Court ) धार्मिक स्थल ( Religious Places ) खोलने के लिए गाइडलाइन ( should be Opened or not ) तैयार कर निर्णय किया जाएगा। ( Jaipur News )