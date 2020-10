कोरोना संक्रमण फिर भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बने लापरवाह

शहरी सरकार के लिए चुनाव ( election for the urban government ) की जारी प्रक्रिया में प्रत्याशी और उनके समर्थकों के साथ ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ( public representatives ) भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार और चुनाव आयोग ( state government and the Election Commission ) की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना नहीं कर इसकी धज्ज्यिां उड़ा रहे हैं।