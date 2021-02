महात्मा गांधी नरेगा योजना का वर्ष 2020-21 का संशोधित श्रम बजट अनुमोदित

केन्द्र सरकार की एम्पावर्ड कमेटी (Empowered Committee of Central Government) ने राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना (Mahatma Gandhi NREGA Scheme) के तहत संशोधित श्रम बजट को 3780 लाख कार्य दिवस से बढ़ाकर 4280 लाख कार्य दिवस करने पर सहमति प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार की एम्पावर्ड कमेटी के साथ वीडियो कान्फ्रेसिगं के पश्चात्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग रोहित कुमार सिंह (Additional Chief Secretary, Rural Development and Panchayati Raj Department Rohit Kumar Singh) ने शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा पीसी किशन (Secretary, Rural Development and Commissioner, Mahatma Gandhi NREGA PC Kishan) एवं अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्त रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन को 15 फरवरी तक रीजनरेट करवाया जाए साथ ही इनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। सिंह ने अधिकारियों को एमआईएस पर उपलब्ध विलम्बित भुगतान की मुआवजा राशि का भुगतान 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण करवाने, भुगतान के लिए बकाया राशि 46 करोड़ ट्रेजरी से जारी करवाने के निर्देश दिए।

31 मार्च तक करनी होगी लोकपाल की नियुक्ति

उन्होंने समस्त जिलों में लोकपाल की नियुक्ति 31 मार्च तक करने के साथ ही जिला नोडल अधिकारी जिले के 2 ब्लॉक के पांच पांच कार्यों का निरीक्षण कर इसी माह रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वर्ष 2017-18 तक के समस्त कार्यों को 31 मार्च, 2021 तक पूरा किया जाए साथ ही बेरोजगारी भत्ता नियम तैयार किए जाएं।