Worlds Oldest Rhino : दुनिया की सबसे उम्रदराज गैंडा की मौत पर सवाल

Worlds Oldest Rhino : दुनिया की सबसे उम्रदराज काली मादा गैंडा फौस्टा की 57 साल की उम्र में गोरोनगोरो क्रेटर में मौत हो गई है। तंजानियन कंजर्वेशन ने यह जानकारी दी। उसकी मौत को लेकर सवाल उठने लगे हैं। A black rhino believed to be the oldest in the world has died in Tanzania at the age of 57, according to authorities in Ngorongoro where the animal was living.