शक्तिशाली देश यूएन को बना रहे साधन : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi in Riyad) ने मंगलवार को यहां फ्यूचर इनवेस्टमेंट इन्सटीट्यूट फोरम के तीसरे सत्र को संबोधित करने के दौरान वैश्विक शक्तियों पर निशाना साधते(Target to Powerful Countries) हुए कहा कि नए और समकालीन विकास में विकासवाद का अधिक महत्व है। शक्तिशाली देशों ने संयुक्त राष्ट्र को एक साधन बनाने की कोशिश(Trying to make UN a tool) की है।