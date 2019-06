Leh Road Accident : जम्मू-कश्मीर के लेह में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक खाई में गिरा, राजस्थान के 9 लोगों की मौत

जयपुर/अजमेर।

जम्मू—कश्मीर के लेह में बड़े सड़क हादसे ( road accident in jammu kashmir Leh ) की खबर है। बुरी खबर ये है कि हादसे में राजस्थान के 9 लोगों की मौत ( Rajasthan 9 People Died ) हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जम्मू—कश्मीर के लेह के लामायूरू क्षेत्र में शनिवार को श्रमिकों को ले जा रहा ट्रक अचानक अनियंत्रित ( truck accident ) हो गया और गहरी खाई में जा गिरा। इस दौरान हुए हादसे में दो परिवारों के नौ लोगों की मौत ( Nine killed in Leh road accident ) हो गई। बताया जा रहा है कि मरने वाले सभी लोग (श्रमिक) राजस्थान के भीलवाडा जिले के रहने वाले थे।

यूं हुआ हादसा..( Leh Road accident )

ट्रक जम्मू के रास्ते श्रीनगर से लेह जा रहा था। ट्रक सीमेंट से लदा हुआ था और सीमेंट श्रीनगर से लेह ले जाया जा रहा था। ट्रक में 10 श्रमिक सवार थे जो कि सीमेंट की बोरियों पर बैठे हुए थे। लामायूरू इलाके में पहुंचने पर ट्रक ड्राइवर ने अचानक वाहन से नियंत्रण खो दिया और ट्रक सीधा गहरी खाई में जा गिरा। खाई में गिरने के बाद ट्रक उलट गया और बड़ा हादसा हो गया।

इस दौरान ट्रक में मौजूद सभी 10 श्रमिक सीमेंट की बोरियों के नीचे दब गए। बोरियों में दबने से नौ श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि केवल एक श्रमिक ही जीवित बचा। मरने वाले सभी श्रमिक भीलवाडा और अजमेर राजस्थान के रहने वाले थे। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की पहचान बारू की पत्नी नंदू, उनके बेटे विनोद, पप्पु—उसकी पत्नी प्रेमी और इनके बेटे नंदा व पूरन के रूप में हुईं हैं। दो महिलाएं और मरने वालों में तीन बच्चे भी शामिल है। घायल को गंभीर अवस्था में लेह अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

वहीं, ड्राइवर हादसा होते ही ट्रक को घटनास्थल पर छोड़ कर मौके से ही भाग गया है। इस दौरान आस-पास के लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच घटना जा जायजा लिया। पुलिस ने घायल श्रमिक को अस्पताल में भर्ती करवाया जबकि मृतकों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फ़िलहाल पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी है।

CM गहलोत ने किया ट्वीट :-

Deeply pained to know about the road accident in Leh, #JammuAndKashmir in which 9 people of #Rajasthan have lost lives. My condolences to the bereaved families, May god give peace to departed souls...Prayers for speedy recovery of injured.