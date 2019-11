सिरोही में भीषण सड़क हादसा, बच्चों समेत पांच लोगों की मौत, कई गंभीर घायल

Severe road accident in Sirohi, five people including children killed, many seriously injured.हादसा सिरोही जिले के रोहिड़ा इलाके में हुआ। पुलिस ने बताया कि भीमाना हाइवे पर देर रात एक ट्रक ने सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी। कार में करीब सात से आठ सवारियां थी। कार में सवार लोग एमपी के शिवपुरी इलाके के बताए जा रहे हैं।