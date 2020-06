दो मकान और एक गोदाम में चोरी,ताला तोड़कर सामान ले गए चोर

जयपुर. राजधानी सहित ग्रामीण क्षेत्र में सूने मकान और गोदाम का ताला तोड़कर (Robbery in two houses and a warehouse) चोर रात के समय लाखों रुपए का सामान ले गए