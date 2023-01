Rpsc Paper Leak Exam : 29 जनवरी को होगी आरपीएससी की परीक्षा, 24 दिसंबर को हो गया था सामान्य ज्ञान का पेपर लीक

जयपुरPublished: Jan 13, 2023 02:42:51 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

RPSC exam will be held on January 29 that GK paper was leaked : राजस्थान लोक सेवा आयोग ने लीक हुए पेपर की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। आरपीएससी की आयोजित वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत ग्रुप सी सामान्य ज्ञान परीक्षा का पेपर को सुरेश ढाका ने लीक कर दिया था। इसके बाद यह परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। अब यह परीक्षा 29 जनवरी 2023 को किया जाएगा।