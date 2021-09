आरपीएससी: विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी

जयपुर । राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rajasthan Public Service Commission) की ओर से गुरुवार को विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी (Interview schedule released) किया गया। आयोग की सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रमानुसार फिजियोथेरेपिस्ट,कृषि अधिकारी व सहायक अभियंता के पदों के साक्षात्कार (Interview for the posts of Physiotherapist, Agriculture Officer and Assistant Engineer) इस वर्ष 20 सितम्बर से 16 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे। साक्षात्कार पत्रों को आयोग की वेबसाइट पर यथा समय अपलोड कर दिया जाएगा।

आयोग फिजियोथेरिपस्टए 2018 (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग) के पदों के लिए 20 सितम्बर से 24 सितम्बर तक व कृषि अधिकारी (कृषि विभाग) 2020 के पदों के लिए 27 सितम्बर से 1 नवंबर तक साक्षात्कारों का आयोजन किया जाएगा।

सहायक अभियंता साक्षात्कार का द्वितीय चरण अक्टूबर से सहायक अभियंता (सिविल/ विद्युत/ यांत्रिकी कृषि) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018(के साक्षात्कार का द्वितीय चरण इस वर्ष 1 अक्टूबर से 16 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा।

लाने होंगे मूल दस्तावेज

साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र मय फोटो प्रति अवश्य साथ लाएं। इनके अभाव में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा। कोविड को देखते हुए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार तारीख से 72 घंटे पूर्व तक की कोरोना जांच रिपोर्ट आवश्यक रूप से आयोग में देनी होगी। साक्षात्कार में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों द्वारा राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।