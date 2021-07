RPSC- RAS और अधीनस्थ सेवा के 988 पदों पर होगी भर्ती

जयपुर, 20 जुलाई

सरकारी नौकरी के लिए प्रतीक्षारत प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा और अधीनस्थ सेवाओं (Rajasthan Administrative Service and Subordinate Services) के 988 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 28 जुलाई से भरे जाएंगे, अंतिम तिथि 27 अगस्त निर्धारित की गई है। इन सेवा में भर्ती के लिए पहली बार ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान (Provision of reservation for EWS candidates) रखा है। इन 988 पदों में से 82 पद ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व रखे गए हैं।

राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rajasthan Public Service Commission) के सचिव शुभम चौधरी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कुल 988 पदों में 363 पद राज्यसेवा के और 625 पद अधीनस्थ सेवाओं के हैं। राज्य सेवाओं में राजस्थान प्रशासनिक सेवा(Rajasthan Administrative Service) के 76 पद, राजस्थान पुलिस सेवा (Rajasthan Police Service) के 77 पद, राजस्थान लेखा सेवा (Rajasthan Accounts Service) के 32 पद, राजस्थान सहकारी सेवा (Rajasthan Cooperative Service) के 33 पद, राजस्थान नियोजन सेवा (rajasthan planning service) के 7 पद, राजस्थान कारागार सेवा (Rajasthan Prison Service) के 9 पद, राजस्थान उद्योग सेवा (Rajasthan Industries Service) के 4, राजस्थान राज्य बीमा सेवा (Rajasthan State Insurance Service) के 3,राजस्थान वाणिज्यिक सेवा (Rajasthan Commercial Service) के 38, राजस्थान खाद्य एवं नागरिक परिषद सेवा (Rajasthan Food and Citizens Council Service) के 6,राजस्थान पर्यटन सेवा (Rajasthan Tourism Service) के 4, राजस्थान परिवहन सेवा (Rajasthan Transport Service) के साथ 7 सहित अन्य सेवाओं के पदों पर भर्ती की जाएगी।

ऑनलाइन भरे जाएंगे आवेदन

इन पदों पर भर्ती के लिए 28 जुलाई से 27 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। इसमें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से 350, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यार्थियों को 250, एससी और एसटी के अभ्यर्थियों से 150 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा।