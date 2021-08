जयपुर।

शाही ट्र्रेन (PLACE ON WHEEL) 10 साल बाद जल्द ही अपने (NEW LOOK) में दिखेगी। ट्र्रेन को नए लुक में लाने के लिए तीन दिन पहले केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान पर्यटन निगम को 7 करोड का बजट मंजूर कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार यह बजट अगले सप्ताह मिल जाएगा और फिर ट्रेन को नया लुक देने की कवायद शुरू होगी। फिलहाल विदेशी पांवणों की बुकिंग नहीं मिलने से ट्रेन का संचालन बंद है और संचालन कब से होगा यह तय नहीं हो सका है।

बदला जाएगा इंटिरियर

आरटीडीसी अधिकारियों के अनुसार केन्द्र से मिलने वाले बजट से ट्रेन का सम्पूर्ण इंटीरियर बदला जाएगा। नया रंग रोगन होगा, और भी ज्यादा आरामदायक सीटें लगाई जाएंगी और ट्रेन को राजस्थानी अंदाज में सजाया जाएगा। जिससे विदेशी पावणों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित किया जा सके। ट्रेन अभी बीते साल कोरोना लॉकडाउन के बाद से ही अजमेर में वर्कशॉप में खडी है। ट्रेन की कमाई नहीं होने से ट्रेन के स्टॉफ को आरटीडीसी के होटलों में भेज दिया गया है।

अभी कोरोना ने थाम रखे हैं पहिए,कब चलेगी पता नहीं

फिलहाल बीते डेढ वर्ष से पैलेस आॅन् व्हील के पहिए कोरोना ने थाम रखे हैं। पिछले साल अनलॉक के बाद नए पर्यटन सीजन में देसी पर्यटकों से चलाने की कोशिश की गई। तीन स्लेब में किराया कम भी किया गया। लेकिन ट्रेन को चलाने लायक बुकिंग नहीं मिली। अब नए पर्यटन सीजन में ट्रेन के संचालन को लेकर फिलहाल आरटीडीसी की कोई तैयारी नहीं है। हांलाकि कहा जा रहा था कि किराए में और कमी करके इसे देसी पर्यटकों से ही चलाया जाएगा।

कभी कमाई के रिकार्ड तोडे,अब घाटे का पहाड

पैलेस आॅन व्हील ने दो साल पहले तक कमाई के रिकार्ड तोडे हैं। ट्रेन से 4 करोड रुपए तक की सालाना कमाई हो चुकी है। लेकिन ट्रेन के पहिए थमने से अब यह निगम के लिए घाटे के पहाड जैसी हो गई है।