चित्तौड़गढ़ किले पर विवादों का Light And Sound Show-------आपत्ति जनक वृतांत हटाने के बाद शुरू हो सका शो

सांसद,राजपूत समाज के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में आयोजित हुआ शो

चित्तौड़गर्ड दुर्ग पर लाइट एंड शो की स्क्रिप्ट पर जताई थी सांसद सीपी जोशी ने अपनी नाराजगी





जयपुर।

चित्तौड़गढ दुर्ग स्थित कुंभा महल के पीछे सोमवार को (LIGHT AND SOUND SHOW) के नए वजर्न पर विवाद हो गया। क्योंकि इसमें चित्तौड़ के इतिहास में रानी पदमावती और अलाउदीन खिलजी के वृतांत को लेकर सांसद सीपी जोशी ने आपत्ति जताई थी। मंगलवार को दिन में दोपहर तक सांसद सीपी जोशी,जिला कलक्टर,राजपूत समाज के प्रतिनिधियों,आरटीडीसी के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई । इसके बाद स्क्रिप्ट से आपत्तिजनक वृतांत एडिट करके हटा दिया गया। शाम को फिर शुरू हुए (LIGHT AND SOUND SHOW)के दौरान सांसद सीपी जोशी,कलक्टर,राजपूत समाज के प्रतिनिधियों,आरटीडीसी के कार्यकारी निदेशक माधव शर्मा,मैनेजर रवि चतुर्वेदी की मौजूदगी में शो का संचालन किया।

