RTE Admissions : अभिभावकों का खत्म हुआ इंतजार, जानिए कब निकलेगी लाटरी

RTE Admission : राजस्थान में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश को लेकर कई दिनों का असमंजस खत्म हुआ। शिक्षा विभाग ने आरटीई प्रवेश का संशोधित टाइम फ्रेम जारी कर दिया है। इससे उन अभिभावकों का इंतजार भी खत्म हुआ, जो काफी समय से लॉटरी की राह देख रहे थे।

