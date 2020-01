सबरीमला : सुप्रीम कोर्ट तीन फरवरी को तय करेगा सुनवाई की प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट सबरीमला ( Sabrimala ) स्थित अयप्पा मंदिर एवं विभिन्न धर्मों के धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश ( Entry of Women ) एवं अन्य संबंधित पहलुओं की सुनवाई के लिए प्रारूप ( Format for hearing ) तीन फरवरी सोमवार को तय ( Will decide on Monday...3rd February ) करेगा। ( Jaipur News )