Sachin Pilot ने Army यूनिफॉर्म पहने शेयर की तस्वीरें, लिखा- 'जय हिन्द', जाने अचानक ऐसा करने की वजह

जयपुर।

Sachin Pilot shares Pics in Army Uniform on Territorial Army Day: राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बुधवार को टेरिटोरियल आर्मी की यूनिफॉर्म में अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कीं। टेरिटोरियल आर्मी डे के मौके पर अपलोड पोस्ट में पायलट ने एक मैसेज भी साझा किया है।



यूनिफॉर्म पहने अपनी पुरानी तस्वीर के साथ पायलट ने लिखा, 'सशस्त्र बलों से प्रेरित होकर, मैं प्रादेशिक सेना में शामिल हुआ। इतना ही नहीं मैंने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि मुझे भारत की सेवा करने का एक और मौक़ा भी मिला। आज जब हम प्रादेशिक सेना के गठन का जश्न मना रहे हैं, हम पुरुषों और महिलाओं को वर्दी में इसे मनाते हैं जो हमारी सीमाओं, घरों और जीवन के रास्ते की रक्षा करते हैं, जय हिंद।

Inspired by the armed forces, I joined the Territorial Army, not only did I fulfil a dream, I found another way to serve India. Today as we celebrate the formation of Territorial Army we celebrate the men & women in uniform who defend our borders, homes & way of life, Jai Hind🇮🇳 pic.twitter.com/tYM0ZFbCHJ