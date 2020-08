जयपुर। सचिन पायलट ने दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी शिकायतों का समाधान होगा। पार्टी पद देती है तो ले भी सकती है। लड़ाई पद की नहीं आत्मसम्मान की थी। अपने अनुभव आलाकमान को बताना चाहता था।

उन्होंने ने कहा कि जिन लोगों ने मेहनत की उन लोगों की सरकार में भागीदारी होनी चाहिए। कभी गलत भावना और भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। जो वादे करके सत्ता में आए उसे पूरा करेंगे।

पायलट ने कहा कि मुझे खुशी है की कांग्रेस अध्यक्षा और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विस्तार से चर्चा की। साथी विधायकों की बातों को हमने सामने रखा। मुझे आश्वासित किया गया है कि तीन सदस्यीय की कमेटी जल्द इन तमाम मुद्दों का समाधान करेगी। ये सैद्धांतिक मुद्दे थे। उन्होंने कहा कि मुझे पद की लालसा नहीं है।

#WATCH Sonia Gandhi Ji heard all our concerns and the governance issues that we raised. Formation of the 3-member committee by the Congress President is a welcome step. I think all the issues will be resolved, says Sachin Pilot, Congress #RajasthanPoliticalCrisis pic.twitter.com/fxHPr9A7gY