Jyotiraditya Sindhiya के इस्तीफे के बाद Sachin Pilot हो रहे ज़बरदस्त ट्रॉल, जानें वजह

जयपुर।

मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Sindhiya ) के इस्तीफा प्रकरण के बाद राजस्थान के डिप्टी सीएम व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ( Sachin Pilot ) भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। पायलट के नाम को सिंधिया के इस्तीफा प्रकरण से जोड़कर कई वरिष्ठ नेताओं ने भी ट्वीट किये। वहीं सोशल मीडिया यूज़र्स ने भी पायलट का नाम लेते हुए कई तरह के ट्वीट्स किये। साथ ही कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स को भी यूज़र्स ने साझा कर पायलट को ट्रॉल किया।



ट्रेंड करने लगा #sachinpilot

कांग्रेस के सीनीयरमोस्ट नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफा देने की जैसे ही पुष्टि हुई, उसके बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सचिन पायलट भी ट्रेंड करने लग गए। नेताओं और आम यूज़र्स ने ट्विटर पर खासतौर से हैश टैग सचिन पायलट लिखकर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। ऐसे में सिंधिया के साथ ही पायलट भी ट्रॉल करने लग गए।

अब पायलट की बारी!

सोशल मीडिया यूज़र्स ने सिंधिया के इस्तीफे को राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट को उनकी गहलोत सरकार में कथित नाराज़गी से जोड़कर ट्रॉल किया। कुछ यूज़र्स ने लिखा, 'सिंधिया के बाद अब सचिन पायलट की बारी... राजस्थान सरकार का भी यही हाल होगा। इसके बाद मिलिंद देवड़ा और जतिन प्रसाद महाराष्ट्र सरकार का। कुछ दिन की मेहमान है दोनों सरकार। कांग्रेस अब पार्टी नही एनजीओ ज्यादा है?



विजयवर्गीय ने किया ट्वीट

सिंधिया के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट किया जो बहुत चर्चा में रहा। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट की तस्वीर और एक ट्वीट प्रतिक्रिया साझा की गई। भाजपा नेता ने ट्वीट मैसेज में तंज कस्ते हुए लिखा, ''तने थारे बाप की सोगन बेटा .. तू तो मेरे बेटे समान है, जो अमित शाह का नंबर उठायो तो म्हारो मरो मुँह देखोगो ..!!! बुरा न मानो होली है !!!''

राजे-सिंधिया-पायलट की फोटो ट्रॉल

ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद शुरू हुए मध्य प्रदेश के सियासी घटनाक्रम के बीच सोशल मीडिया यूज़र्स ने सचिन पायलट की एक तस्वीर को भी ट्रॉल किया। तस्वीर राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के शपथ ग्रहण समारोह की है। इसमें सचिन पायलट पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का अभिवादन करते दिखाई दे रहे हैं। इसी तस्वीर में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिखाई दे रहे हैं।

My next two bets who will be joining BJP soon



1) #MilindDeora

2) #SachinPilot