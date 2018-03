'पूर्वोत्तर भारत नहीं, राजस्थान-मध्य प्रदेश में होगी बीजेपी की अग्नि-परीक्षा- आएगा असली रिज़ल्ट'

जयपुर।

पूर्वोत्तर भारत में लेफ्ट के गढ़ पर फतह पाने पर भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता और कार्यकर्ता गदगद हैं। जगह-जगह जश्न मनाया जा ,एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया जा रहा है तो आतिशबाजी से से भी ख़ुशी का इज़हार किया जा रहा है। अब सभी की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि बीजेपी क्या ये सिलसिला निकट भविष्य में अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी जारी रहेगा?

गौरतलब है कि इस साल के आखिर में राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ये दोनों ही राज्य क्षेत्रफल के लिहाज़ से भी बड़े हैं और इनके नतीजे देश की सियासत में भी अहम् भूमिका निभाते हैं।

राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव को पीएम मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जोड़ी के लिए असली अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान ने बीजेपी पर निशाना साधा है।

आज़म खान ने पूर्वोत्तर में प्रदर्शन के लिए जहां बीजेपी को बधाई दी है वहीं बातों-ही बातों में निशाना भी साधा है। सपा नेता आजम खान ने पूर्वोत्तर में भाजपा की जीत पर कहा कि असली रिजल्ट तो तब आएग जब मध्यप्रदेश और राजस्थान में चुनाव में होंगे।

Real results will be out when elections will be held in Madhya Pradesh & Rajasthan: SP's Azam Khan on yesterday's elections results pic.twitter.com/hYu5Ia6MjY