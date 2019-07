राज्य के खिलाडियों के लिए खुशखबरी, करोड़ों रुपयों की लागत से बन रहा ब्यावर स्टेडियम जल्द होगा शुरू

राज्य के खिलाडियों के लिए खुशखबरी, करोड़ों रुपयों की लागत से बन रहा ब्यावर स्टेडियम जल्द होगा शुरू

New Stadium in Rajasthan : प्रदेश के ब्यावर ( Stadium in Beawar ) में जल्द ही स्टेडियम तैयार होने वाला है। करोड़ो रुपयों की लागत से बन रहे Stadium में अब तक करीब 1 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। ये जानकारी Rajasthan Government के युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री Ashok Chandna ने Vidhan Sabha में दी।