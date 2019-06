Sand Mafia In Rajasthan: वसुंधरा राजे ने साधा CM गहलोत पर निशाना, बोलीं- 'शर्मनाक! ऐसा घिनौना कृत्य पहले नहीं हुआ'

जयपुर।



राजस्थान में सक्रीय बजरी माफियाओं (Sand Mafia In Rajasthan ) और एक के बाद एक हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ( Former Chief Minister Vasundhara Raje ) ने चिंता और नाराज़गी ज़ाहिर की है। राजे ने गहलोत सरकार ( Ashok Gehlot Government ) की कार्यशैली को कटघरे में रखते हुए जमकर निशाना साधा है। राजे ने प्रदेश में बजरी माफियाओं के आतंक को शर्मनाक बताते हुए ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया जारी की है।

राजधानी जयपुर में एक व्यक्ति की बजरी डम्पर से कुचलकर ह्त्या करने का ज़िक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट किया है। इसमें लिखा है, '' बजरी माफियाओं के हाथों जयपुर निवासी किशोर सिंह की नृशंस हत्या निंदनीय है। कानूनों को धता बताने का यह घिनौना कृत्य राजस्थान के साथ कभी जुड़ा हुआ नहीं था। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ गहलोत शासन में व्यवहार का यही तरीका है? शर्मनाक!''

Condemn the dastardly murder of Jaipur resident Shri Kishore Singh, at the hands of #SandMafia. This brazen act of defying laws was never associated with #Rajasthan. Is this the manner in which those who raise a voice against corruption are treated in the Gehlot regime?

Shameful!