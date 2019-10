OMG : दिन में हिरण को बचाकर गांव वाले वन ​वालों के पास लाए, शाम को वन वालों ने हिरण के साथ किया इतना गंदा काम, चार गिरफ्तार !

Saved the deer during the day, killed and ate it in the evening...दिवाली के दिन सवेरे श्री जंभेश्वर पर्यावरण एवं जीव रक्षा प्रदेश संस्था की टीम ने रेस्क्यू सेंटर में घायल हिरण को सौंपा था। शाम को टीम के लोग हिरण का हालचाल जानने के लिए वहां पहुंचे थे। लेकिन बताया जा रहा है कि वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर में बैठे चारों लोग मीट खा रहे थे और शराब पी रहे थे।