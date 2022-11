शहर में रहने का डॉक्टरों ने ढूंढा नया बहाना, सोनोग्राफी कोर्स को बनाया सहारा

कोर्स पूरा होने से पहले ही इस्तीफा, एक महीने बाद ही दुबारा उसी कोर्स में प्रवेश का नया खेल

- गांवों के डॉक्टर शहर में आकर पीजी की तैयारी के लिए भी अपना रहे यह तरीका

- मातृ मृत्यु दर कम करने और गांवों के डॉक्टरों को सोनोग्राफी में दक्ष करने के लिए बड़े मेडिकल कॉलेजों में संचालित है यह कोर्स

Doctors will take attendance from the app