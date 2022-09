ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों को मछली के 38 करोड़ साल पुराने अवशेष में मिला दिल

मुंह में दिल

कर्टिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केट ट्रिनाज्स्टिक (Professor Kate Trinajstic) ने कहा, विकास छोटे-छोटे कदमों की कड़ी होता है, लेकिन यह प्राचीन अवशेष दिखाते हैं कि बिना जबड़े और जबड़े वाले जानवरों के बीच काफी लंबा अंतर था। इन मछलियों का दिल उनके मुंह में होता था।

जैसे किसी जीवाश्म विज्ञानी का सपना...

अवशेष पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया (Kimberley region of western Australia) के गोगो फॉर्मेशन (Gogo Formation) में पाए गए। यह इलाका विशिष्ट पेड़-पौधों के अवशेषों के लिए जाना जाता है। फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी (Flinders University) के प्रोफेसर जॉन लॉन्ग (Professor John Long) ने कहा, यह किसी जीवाश्म विज्ञानी के सपने जैसी चीज है (Truly the stuff of a palaeontologist's dreams)।