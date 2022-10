इस साल स्क्रब टायफस ने ​ली सबसे ज्यादा जान,कोरोना की एक ओर लहर के अलर्ट के बीच एक साथ आधा दर्जन बीमारियों का खतरा झेल रहे हम

लापरवाही बरत रहें हम,कोरोना के साथ डेंगू,चिकनगुनिया,मलेरिया टायफस और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों की जद में हम

इस साल स्क्रब टायफस ने ली सबसे ज्यादा 22 की जान,सरकारी आंकड़ों में डेंगू से 6 और स्वाइल फ्लू से 11 की मौत

Scrub typhus took maximum lives this year,we are in the grip ofdisease