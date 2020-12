JIFF- जयपुर ​इंटनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नामांकित फिल्मों की दूसरी सूची जारी

Second list of nominated films released for JIFF जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ का आयोजन 15 से 19 जनवरी तक ऑनलाइन होगा। जिफ के फाउंडर हनु रोज ने बताया है की इस 13वें आयोजन की दूसरी सूची में 20 देशों की 101 फिल्मों का चयन हुआ है। जबकि पहली सूची जो नवंबर में जारी की गई थी। उसमें 38 देशों की 161 फिल्मों का चयन हुआ है।