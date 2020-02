दिल्ली में आठ राउंट फायरिंग करने वाला शाहरुख कौन है, देख लो

See who is Shahrukh firing eight rounds in Delhi...शाहरुख भीड़ में से अचानक निकला ओर पुलिस वाले की ओर गन लेकर दौड़ लगाने लगा। पुलिसवाले ने भी अपने डंडे से ही उसे डराया और गन फेंकने की चुनौती भी दे दी। लेकिन शाहरुख ने पुलिसवाले को धक्का मारा और हवा में फायर करता हुआ वापस भीड़ में ओझल हो गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हुआ और देर रात में शाहरुख को दबोच लिया गया।