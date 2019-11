अराध्य को तंबू में देखना अब रामभक्तों को कतई पसंद नहीं : संत समाज

उत्तर प्रदेश में संतों ने मांग की है(Saints Demand) कि मंदिर निर्माण पूरा होने तक(Till Ram Mandir Construction Completed) रामजन्मभूमि पर अस्थायी ढांचे में (In a Temporary Structure)रामलला को स्थानांतरित(Ramlala should Be Transfered) किया जाए। रामभक्त अपने अराध्य को तंबू में देखना कतई पसंद नहीं(Devotees Can't Tolrate Lord Ram in Tent) करेंगे।