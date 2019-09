भीषण हादसा- कार ट्रेलर से टकराई, सात की मौत

seven dead road accident in jobner : जयपुर। जोबनेर ( jobner )थाना इलाके में आज दोपहर रफ्तार का कहर देखने को मिला। बोराज रोड पर आज दोपहर एक भीषण ( road accident )हादसा सामने आया है। एक ट्रेलर व कार में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार में सवार सात ( seven dead )लोग काल का ग्रास बन गए। मृतकों में तीन महिलाएं भी शामिल है।

हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने रास्ता जाम कर दिया और मृतकों के परिजनों को मुआवजा व सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की। हादसे की सूचना पर एसपी शंकर दत्त शर्मा सहित अन्य आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर रास्ता खुलवाने का प्रयास जारी है।

पुलिस के अनुसार आसलपुर से दो परिवार के सात लोग कार में सवार होकर अपने रिश्तेदारी में जा रहे थे। दोपहर करीब बारह बजे उनकी कार सामने आ रहे ट्रेलर से टकरा गई।

हादसा इतना जबर्दस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए और पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो ने रास्ते में दम तोड़ दिया। टक्कर के बाद कार दो लोगों के शव को बुरी तरह से बिखर गए। एक युवक का सिर धड़ से अलग हो गया। हादसे के बाद सड़क पर खून ही खून फैल गया। घटना के बाद चालक ट्रेलर छोड़कर भाग निकला।

हादसा जोबनेर में बोराज रोड पर एसके एन कॉलेज के सामने हुआ। हादसे की सूचना पर मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर रास्ता बंद कर दिया। लोगों की मांग है कि इस मार्ग पर बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगने के साथ स्पीड़ ब्रेकर भी बने। वहीं मृतकों के परिजनों को मुआवजे के साथ सरकारी नौकरी दी जाए। हादसे की वजह रफ्तार बताई जा रही है।