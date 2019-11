फेसबुक के 7 सीक्रेट ट्रिक्स

ज्यादा पोस्ट करने वाले फ्रेंड को करें स्नूज

हम सभी के फ्रेंडलिस्ट में कोई न कोई ऐसा होता है जो हर वक्त फेसबुक पोस्ट करता रहता है। अक्सर ये पोस्ट हमें इरिटेट करने लगते हैं, लेकिन दोस्ती के कारण उसे अनफ्रेंड भी नहीं किया जा सकता। इससे बचने के लिए फेसबुक अपने यूजर्स को स्नूज का ऑप्शन देता है। अपने फ्रेंड के पोस्ट को म्यूट करने के लिए उसके सबसे रीसेंट (ताजा) पोस्ट पर जाएं। यहां दाई तरफ आपको तीन डॉट दिखेंगे। इन डॉट्स पर क्लिक करने के साथ आपकी स्क्रीन पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। यहां आपको पोस्ट हाइड, स्नूज और उस फ्रेंड के सभी पोस्ट को हाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें अच्छी बात यह है कि आप स्नूज पीरियड भी चुन सकते हैं।

बर्थडे नोटिफिकेशन्स को करें बंद

फेसबुक के आने के बाद से अब फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के बर्थडे को याद रखना आसान हो गया है। हर सुबह फेसबुक नोटिफिकेशन के जरिए बता देता है कि आज आपकी फ्रेंडलिस्ट में मौजूद किन-किन लोगों का बर्थडे है। हालांकि, इसमें कई ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके केवल फेसबुक फ्रेंड ही होते हैं। ऐसे में उनके बर्थडे का नोटिफिकेशन मिलना किसी काम का नहीं रहता। अगर आपके पास ऐसे फेसबुक फ्रेंड्स की भरनार है जिन्हें आप पर्सनली नहीं जानते, तो यह फीचर आपके लिए बेहद काम का है। आप सेटिंग्स में दिए गए नोटिफिकेशन्स ऑप्शन में जाकर बर्थडे नोटिफिकेशन्स को टर्न ऑफ कर सकते हैं। बता दें कि फेसबुक पर यह फीचर बाई डिफॉल्ट ऑन रहता है।

डाउलोड करें अपना फेसबुक डेटा

फेसबुक यूजर्स को पूरा डेटा डाउनलोड करने की भी सहूलियत देता है। इसमें फेसबुक पर आपके द्वारा की गई सारी ऐक्टिविटी के डीटेल मौजूद रहते हैं। फेसबुक डेटा डाउनलोड करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है। यहां आपको Your Facebook Information का ऑप्शन मिलेगा। इसपर क्लिक करने बाद आपको Download Your Information का ऑप्शन दिख जाएगा। यहां से आप अपनी पूरे फेसबुक डीटेल को डाउनलोड कर सकते हैं।

ऐप इन्वाइट्स और गेम रिक्वेस्ट को करें बंद

फेसबुक पर रोज कई ऐप इन्वाइट और गेम रिक्वेस्ट आते रहते हैं। अगर आप इन इन्वाइट्स और रिक्वेस्ट से तंग आ गए हैं, तो अब इसे ब्लॉक करने का वक्त आ गई है। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाकर ब्लॉकिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां नीचे स्क्रॉल करने पर आपको ब्लॉक ऐप इन्वाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा।

फेसबुक मेसेज पर बंद करें 'Seen'

अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ चैटिंग करने वाले यूजर को इस बात का पता न चले कि आपने मेसेज पढ़ा है या नहीं तो इसके लिए भी फेसबुक आपको ऑप्शन देता है। इस फीचर की मदद से आप मेसेज पढ़े जाने के बाद आने वाले 'seen' को बंद कर सकते हैं। इसके लिए आपको Unseen for Facebook Chrome extension डाउनलोड करना होगा। इसके इंस्टॉल होने के बाद ब्राउजर टूलबार में दिए गए मेसेंजर आइकन पर टैप कर उसे ऑन कर दें।

लोगों से छिपाएं अपना ऑनलाइन स्टेटस

फेसबुक में एक बेहद खास फीचर है जिसकी मदद से आप कुछ चुनिंदा लोगों के लिए अपने ऑनलाइन स्टेटस को ब्लॉक करने के साथ ही उनके मेसेजेस को भी ब्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में दिए गए ब्लॉकिंग ऑप्शन में जाना है। यहां आपको ब्लॉक यूजर का सेक्शन दिखेगा। यहां आपको उस यूजर का नाम टाइप करना है जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हैं। इस लिस्ट में जिन यूजर्स को आप शामिल करेंगे वे आपको न मेसेज कर पाएंगे और ना हीं आपको ऐप या गेम रिक्वेस्ट्स भेज पाएंगे।

बाद में पढ़ने के लिए लिंक्स को करें सेव

फेसबुक न्यूज फीड को स्क्रॉल करते वक्त कुछ ऐसे आर्टिकल्स दिख जाते हैं जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वक्त या सही जगह के न होने से आप उस वक्त उस आर्टिकल को पढ़ने से चूक जाते हैं। अगर आपको भी अक्सर इस समस्या से जूझना पड़ता है, तो फेसबुक आपको इसका इलाज देता है। आप अपने पसंदीदा पोस्ट के सामने दाईं तरफ दिए गए तीन डॉट्स पर क्लिक कर इसे बाद में पढ़ने के लिए सेव करप सकते हैं। डॉट्स पर क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। यहां आपको सबसे पहला ऑप्शन सेव लिंक का दिखेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपने फेवरिट आर्टिकल को बाद में पड़ने के लिए सेव कर सकते हैं। सेव किए गए लिंक को ऐक्सेस करने के लिए बाईं तरफ दिए गए साइड बार में दिए गए एक्सप्लोर ऑप्शन में जाकर सेव्ड सेक्शन में अपने उस आर्टिकल को पा सकते हैं जिसे आपने बाद में पढ़ने के लिए सेव किया था।