जोधपुर में शाह बनाम गहलोत : सूर्यनगरी बनी एक दिन की सियासी राजधानी

राजस्थान के जोधपुर में ( Jodhpur ) नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए ( CAA ) के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि चाहे सारे विपक्षी सीएए के खिलाफ एकजुट हो जाएं, लेकिन भाजपा अपने इस फैसले पर एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी ( Not an inch will move back ) । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( CM Ashok Gehlot ) ने कहा कि सरकार की स्वस्थ आलोचना राजद्रोह नहीं ( Healthy criticism of the government is not treason ) हो सकती। ( Jaipur News )