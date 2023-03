First IAF Women Officer : ग्रुप कैप्टन शालिजा संभालेंगी पश्चिमी सीमा की फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट

जयपुरPublished: Mar 09, 2023 07:06:21 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

Shaliza Dhami First Woman IAF Officer to Command Frontline Combat Unit of india pakistan border : भारतीय वायुसेना ने महिला दिवस के मौके पर ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी को पश्चिमी सेक्टर की फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने के लिए चुना है। वायुसेना के इतिहास में पहली बार महिला अधिकारी को अग्रिम मोर्चे की लड़ाकू इकाई की कमान सौंपी है। पश्चिमी सेक्टर भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में आता है। वायुसेना में ग्रुप कैप्टन का पद कर्नल के बराबर होता है।

Gp Capt Shaliza Dhami