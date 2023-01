30 साल बाद मकर से कुंभ राशि में शनि,आज से मीन सहित इन पांच राशियों के लिए आफत

जयपुरPublished: Jan 17, 2023 01:51:52 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

Shani Trouble for these five zodiac signs : 30 साल बाद 17 जनवरी को शनि कुंभ राशि में रात 6 बजकर 4 मिनट पर प्रवेश कर रहे हैं। इसके साथ ही कई राशियों का चक्र बदल जाएगा।