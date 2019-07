दुष्कर्म पीड़िता से मिली सुमन शर्मा, कहा कांग्रेस सरकार के राज में बढ़ रही बच्चियों से दुष्कर्म की घटना

जयपुर. Rape with 7 year old girl in shashtri nagar jaipur : राजस्थान महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता सुमन शर्मा ( Former President of Rajasthan Women's Commission Suman Sharma ) ने मंगलवार को जे.के. लोन अस्पताल ( jk lon hospital ) जाकर दुष्कर्म पीड़ित बच्ची से मुलाकात की। सुमन शर्मा ने कहा कि शास्त्री नगर इलाके में एक 7 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म ( Rape with 7 year old girl news ) कर अपराधी फरार हो गया, जिसे 24 घण्टे बाद भी पुलिस पकड़ नहीं पाई। इससे जनता में आक्रोश है।

सुमन शर्मा ने अस्पताल से ही पुलिस कमिश्नर से बात कर पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राजधानी जयपुर ( jaipur crime ) में इस तरह के घिनौने अपराध को अंजाम देकर अपराधी भाग जाते हैं और पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है। इस सरकार के राज में छोटी बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों की संख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस प्रशासन की नाकामी से अपराधियों के हौंसले बढ़ते जा रहे हैं।

प्रदेश की राजधानी में ही अगर हालात इतने खराब है तो बाकि प्रदेश में तो स्थिति क्या होगी। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि दोषी अपराधी को तुरन्त प्रभाव से गिरफ्तार कर, उसे फांसी की सजा दिलवाएं। सुमन शर्मा ने बच्ची का उचित इलाज सरकारी खर्चे पर करवाये जाने की मांग की।

ये भी पहुंचे अस्पताल, जाने बच्ची के हाल

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ( pratap singh khachariyawas ), महेश जोशी ( mahesh joshi ), अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री जंगा श्रीनिवास, विधायक रफीक खान ( MLA Rafiq Khan ) आदि ने जेके लोन अस्पताल पहुंचकर बच्ची की स्थिति की जानकारी ली।

