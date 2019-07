Shastri Nagar Violence Update: 24 घंटे और बढ़ाई इंटरनेट बंदी की मियाद, शांति पर तनाव बरकरार

Shastri Nagar Violence Update: 24 घंटे और बढ़ाई इंटरनेट बंदी की मियाद, शांति पर तनाव बरकरार

Jaipur Shastri Nagar Minor Rape Violence Internet Ban Latest Update: राजधानी के शास्त्री नगर में सात वर्षीय बालिका से बलात्कार मामले ( 7 Year Old Minor Girl Rape Incident ) में शान्ति तो बनी हुई है लेकिन तनाव बरकरार है। इस बीच कानून व्यवस्था ( Law and Order ) बनाये रखने के लिए पुलिस व प्रशासन ( Police and Administration ) ने इंटरनेट बंदी ( Internet Ban ) की मियाद को 24 घंटे के लिए और बढ़ा दिया है। ऐसे में मंगलवार से शुरू हुई इंटरनेट बंदी बुधवार को भी पूरे दिन जारी रहेगी।