शास्त्रीनगर मासूम से बलात्कार : पीड़िता के परिवार को 5 लाख रुपए देगी राजस्थान सरकार

शास्त्रीनगर मासूम से बलात्कार : पीड़िता के परिवार को 5 लाख रुपए देगी राजस्थान सरकार

Shastri Nagar Jaipur Minor Girl Rape Case Latest Update : शहर के शास्त्री नगर इलाके से 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना ने पूरी राजधानी को हिला दिया। पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री सहायता कोष ( 5 lakh to victim's family from Cm Relief Fund ) से स्वीकृत की गई। 13 थाना क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं पर अस्थाई प्रतिबंध ( Internet ban extended in Shastri nagar ) की अवधि को गुरूवार सुबह 10 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।