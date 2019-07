दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के निधन से कांग्रेस में शोक की लहर, CM गहलोत ने व्यक्त की संवेदना

जयपुर। दिल्ली की पूर्व सीएम और कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता शीला दीक्षित ( Sheila Dikshit ) का शनिवार को निधन हो गया। 81 वर्षीय शीला दीक्षित पिछले कई दिनों बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती थीं। दीक्षित के निधन से राजस्थान कांग्रेस ( rajasthan congress ) में शोक की लहर दौड़ गई है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) ने सोशल मीडिया पर दीक्षित के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। गहलोत ने दुख जताते हुए लिखा है कि शीला दीक्षित जी के निधन से कांग्रेस पार्टी को गहरा झटका लगा है। वह एक दिग्गज नेता थी। भगवान उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें।

Deeply shocked and anguished to know about the demise of Sheila Dixit Ji. it is a great loss for Congress Party. She was a mass leader and would be hugely missed. May her soul RIP and may God give strength to the bereaved family. pic.twitter.com/tKwEolKIYb